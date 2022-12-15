تطلقه سامسونج خلال حدث فى فبراير القادم.. مواصفات هاتف Galaxy S23

جدة - نرمين السيد - وقالت التقارير إن الإصدارات الجديدة من سامسونج تم اعتمادها من عدة جهات، وتشمل "Geekbench"

و "TENAA"، كما تم رصد هاتف Galaxy S23 فى قاعدة بيانات "NBTC" بتايلند.

ولفت التقارير إلى أن سامسونج تستبدل تصميم الكاميرا المستطيل المميز للإصدار السابق بتصميم تظهر فيه العدسات بشكل رأسى مع فلاش بالجانب فى الهاتف الجديد Galaxy S23.

وكشفت التقارير أن Galaxy S23 بشاشة AMOLED بحجم 6.1 إنش، وجودة عرض FHD+، ورقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 2، وسعة تخزين 256 جيجا بايت،وذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت.

ويتميز الهاتف الجديد من سامسونج بوجود 3 مستشعرات، هى مستشعر رئيسى بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 10 ميجا بيكسل.