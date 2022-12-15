جدة - نرمين السيد - وقالت التقارير إن الإصدارات الجديدة من سامسونج تم اعتمادها من عدة جهات، وتشمل "Geekbench"
و "TENAA"، كما تم رصد هاتف Galaxy S23 فى قاعدة بيانات "NBTC" بتايلند.
ولفت التقارير إلى أن سامسونج تستبدل تصميم الكاميرا المستطيل المميز للإصدار السابق بتصميم تظهر فيه العدسات بشكل رأسى مع فلاش بالجانب فى الهاتف الجديد Galaxy S23.
وكشفت التقارير أن Galaxy S23 بشاشة AMOLED بحجم 6.1 إنش، وجودة عرض FHD+، ورقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 2، وسعة تخزين 256 جيجا بايت،وذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت.
ويتميز الهاتف الجديد من سامسونج بوجود 3 مستشعرات، هى مستشعر رئيسى بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 10 ميجا بيكسل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تطلقه سامسونج خلال حدث فى فبراير القادم.. مواصفات هاتف Galaxy S23 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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