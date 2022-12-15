«رجل بلا معطف».. بريطانيا تبحث عن شخص اختفى فى برودة الطقس

جدة - نرمين السيد - وقالت الشرطة البريطانية إن هناك قلقًا متزايدًا حيال مصير رودريجو فالكون الذى اختفى، بحسب ما نشرته "سكاى نيوز".

وأضافت الشرطة أنه تم إصدار تحذير أصفر بشأنه فى معظم أنحاء اسكتلندا.

وكان الشاب البالغ من العمر 33 عامًا قد شوهد للمرة الأخيرة يسير عند الساعة الثالثة و10 دقائق فجر الأحد الماضى فى بلدة أفيمور الاسكتلندية.

وتظهر صور نشرتها الشرطة الشاب وهو يسير وحده فى الشارع، وكان يرتدى فقط سترة حمراء اللون ذات كم طويل.

وشهدت اسكتلندا فى الأيام الماضية درجات حرارة قياسية فى انخفاضها منذ فبراير 2021، وصلت فى بعض المناطق إلى 15 تحت الصفر، بحسب ما نقلته "سكاى نيوز عربية".

وأوضحت الشرطة البريطانية أنها مستمرة فى البحث عن الرجل ونشرت صور كاميرات المراقبة للرجل الليلة الماضية، طلبًا من الجهور المساعدة فى العثور عليه.

وأشار ألاسدير ماكليود، كبير المفتشين فى منطقة جنوب هايلاند، شمالى اسكتلندا، إلى أنه مع مضى الوقت، يشعرون بقلق متزايد بشأن رودريجو.

وتابع: "من الواضح من الاستجابة التى تلقتها السلطات أن هناك اهتمامًا كبيرًا من المجتمع بشأن صحة الشاب، لافتًا إلى أن ضباطًا محليين ومتخصصين فى البحث يواصلون عمليات البحث عن رودريجو.