تويتر يعلق حسابًا يتتبع طائرة إيلون ماسك الخاصة

جدة - نرمين السيد - وأوضح موقع "أكسيوس" أن تعليق الحساب يثير أسئلة حول التزامات إيلون ماسك بشأن حرية الرأى والتعبير على منصة التغريدات.

وكان ماسك ربط هذه القيمة بعملية استحواذه على المنصة الرقمية قبل حوالى شهرين.

وأشار الملياردير الأمريكى إلى أنه التزامه بحرية الرأى والتعبير يشمل الحساب الذى يتابع طائرته الخاصة.

وكتب مالك موقع تتبع طائرة ماسك، وهو طالب جامعى فى ولاية فلوريدا واسمه جاك سوينى، إنه يبدو أن حساب "@ElonJet" قد عُلق.

وتظهر معاينة الحساب مساء الأربعاء أنه لا يزال معلقًا، بحسب ما نقلته "سكاى نيوز عربية".

وكان الحساب الذى يتابعه أكثر من 500 ألف مغرد يتتبع بشكل نشط تحركات إيلون ماسك، من خلال البيانات المتاحة للعامة عن تنقلات طائرته الخاصة.

وكان نفس الطالب قبل أيام، قد قال إن حسابه تعرض لتقييد، وعرض لقطة شاشة تظهر ما قال إنه رسالة من مسؤولة فى تويتر تطلب تقييد ظهور الحساب.