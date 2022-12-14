جدة - نرمين السيد - حطم المنتخب المغربى كل التوقعات فى المباريات السابقة بكأس العالم قطر 2022، حتى استطاع الوصول إلى المربع الذهبى فى البطولة لأول مرة فى تاريخه وتاريخ العرب وإفريقيا، ويأمل المغاربة ومعهم العرب فى تحقيق أسود الأطلس معجزة كروية الليلة أمام منتخب فرنسا، للوصول إلى المباراة النهائية ومواجهة الأرجنتين.





لكن جاءت توقعات موقع "ذا أناليست" المتخصص فى إحصائيات كرة القدم، محبطة للمبارة المرتقبة اليوم الأربعاء على ملعب البيت فى الدوحة فى تمام الساعة 9 مساءً، فقد توقع فوز فرنسا تصل إلى حوالى 64.3%، مقابل نحو 13% للمغرب. وبالنسبة لإنتهاء الوقت الأصلى بالتعادل بين المنتخبين والمرور للوقت الإضافى فهى 22.7%. وجاءت توقعات جوجل شبه مطابقة للموقع، حيث اعطت نسبة 62% لفرنسا، و14% للمغرب، بحسب ما نقلته "العربية". ورجح "الباندا سهيل" الشهير فوز "الديوك" ومرورهم لنهائى كأس العالم 2022. وكان المغرب قد تأهل لنصف النهائى بعد فوزه على البرتغال بهدف نظيف، فيما فازت فرنسا على إنجليترا بنتيجة 2ـ1.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر من «جوجل» و«الباندا سهيل».. توقعات مخيبة للآمال لمواجهة المغرب وفرنسا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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