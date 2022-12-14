«نأسف».. إيلون ماسك يعتذر للخارجية النرويجية عن خطأ التعريف على تويتر

جدة - نرمين السيد - اعتذر الملياردير الأمريكى، إيلون ماسك، الرئيس التنفيذى لـ "تويتر"، اليوم الأربعاء، عن الخطأ الذى سقط فيه عملاق التواصل الاجتماعى حين تم "التعريف بالخطأ وزارة الخارجية النرويجية على أنها تتبع دولة نيجيريا.





ورد إيلون ماسك على تغريدة الخارجية النرويجية بكلمة واحدة "نأسف". وطلبت وزارة الخارجية النرويجية أمس من إدارة الدعم الخاصة بـ "تويتر" من خلالها حسابها الرسمى على منصة التغريدات، تصحيح الخطأ الوارد فى التعريف بالحساب. وجاء فى التغريدة: "الأعزاء فى دعم تويتر بقدر ما نستمتع بالعلاقة الثنائية والتقارب فى الحروف الأبجدية مع نيجيريا، سنكون ممتنين إذا تم تعريفنا بأننا الترويج" ووضعت مع التغريدة وجه إيموجى مبتسم. تم تعريفها بأنها منظمة حكومية تابعة لدولة نيجيريا، كما تم تعريف أسماء رئيس الوزراء ووزير الخارجية خطأ أيضًا. وباللغة الإنجليزية فإن حروف النرويج "Norway" مختلفة تمامًا مع حروف نيجيريا "Nigeria"، ويتفقون فقط فى الحرف الأول "N".

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