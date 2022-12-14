بتصميم جذاب.. مواصفات هاتف أوبو الجديد «Find X6»

جدة - نرمين السيد - ويأتى هاتف أوبو الجديد بلوحة خلفية ناعمة، بالإضافة إلى كاميرا كبيرة مربعة الشكل تتميز بتصميمها الانسيابى. ويزود الهاتف بكاميرا بها مستشعر بحجم 1 بوصة، وبدقة 50 ميجابيكسل، بالإضافة إلى وحدة فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابيكسل، كما تتمتع بمستشعر "periscope" يبلغ 32 ميجابيكسل. ويعمل هاتف أوبو الجديد "Oppo Find X6" بمعالج كوالكوم الذى يحمل اسم "Snapdragon 8+ Gen 1"، كما سيعمل "Oppo Find X6 Pro،" بالمعالج الأحدث "Snapdragon 8 Gen 2".

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