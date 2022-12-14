بسبب خطأ فادح أثناء عمل «أكريليك».. أسترالية تفقد إصبعها

جدة - نرمين السيد - وذهبت الأسترالية البالغة من العمر 48 عاما إلى صالون التجميل بمدينة بيرث لعمل "أكريليك".

وكادت السيدة أن تفقد إصبع الإبهام بسبب خطأ فادح من عامل بصالون التجميل، حيث اعتقد أن أظافرها ليست طبيعية وقام ببردها بشكل قاسى.

وقام العامل بنقعها فى الأسيتون ثم وضع المانيكير، وبسبب ذلك أصيبت بعدوى بكتيريا المكورات العنقودية والتي كادت أن تفقدها إبهام يدها، كما أنه كان لابد من إزالة جزء من عظم إبهامها للقضاء على العدوى، وفقا لصحيفة "الديلى ميل" البريطانية.

وبسبب تلك الواقعة قضت الأسترالية حوالى 5 أيام بالمستشفى لإجراس الفحوصات اللازمة، وقالت لشبكة "Nine News": "أخبرتهم في الصالون أنها أظافرى الحقيقية، لكنهم استمروا فى بردها".

وقررت الأسترالية اتخاذ الإجراءات القانونية ضد صالون التجميل لعدم توفير معايير النظافة بالمكان.