غرامة ضد مسن بعد تجوله بملابس «بابا نويل» فى شوارع بريطانيا

جدة - نرمين السيد - وأشارت التقارير إلى أن ذلك العجوز الذى يدعى "ميك وورال" البالغ من العمر 75 عاما، كان يتجول فى الشوارع بواسطة دراجته ذات الـ 3 عجلات وهو مرتديا ملابس "بابا نويل".

وأوضحت مدى حرص ذلك العجوز على النزول لتوزيع الهدايا والحلوى والدمى فى الشوارع ببريطانيا.

وغرمت السلطات البريطانية العجوز بمبلغ 60 جنيها إسترلينيا، بتهمة إثارة الشغب من خلال القيادة بمنطقة المشاة.

وعندما تعرض لإخطار الغرامة كان وقتها يجمع التبرعات لجمعية خيرية للأطفال، وعلق قائلا: "أشعر بخيبة أمل، لكن هذا لن يمنعنى، أفعل هذا منذ سنوات، ورفضت استلام إيصال الغرامة، كما أننى سأذهب إلى المحكمة مرتديا زى بابا نويل فى عيد الميلاد"، وذلك وفقا لما جاء فى صحيفة "ديلى ستار".

وبعد رؤية المشاة الرجل العجوز بذلك الموقف، بدأوا فى تنظيم حملة تبرعات سريعة للعجوز لدفع الغرامة.