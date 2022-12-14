جدة - نرمين السيد - وأشار التطبيق إلى أن تلك الميزة تدعى "الملاحظات" والتى تستهدف مساعدة المستخدمين فى التقرب للآخرين الذين يهتمون لأمرهم. وبدأ إنستجرام بالفعل فى إطلاق ميزة "Notes" لمشاركة الأفراد لما يتم فعله، كما أنها قصيرة تصل إلى 60 حرفا من خلال استخدام النصوص والرموز التعبيرية. ولاستخدام ميزة إنستجرام الجديدة يجب التوجه إلى أعلى صندوق الوارد، وتحديد المتابعين أو الأشخاص الموجودين بقائمة الأصدقاء المقربين. وتظهر الملاحظة بالجزء العلوى فى صندوق الوارد لمدة 24 ساعة وتصل الردود كرسائل مباشرة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيفية استخدام ميزة «Notes» الجديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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