غرامات مالية.. عقوبات من السعودية عند إلقاء النفايات على الطرق

جدة - نرمين السيد - وأعلنت السلطات السعودية عن فرض غرامة مالية قدرها ألف ريال، للأفراد الذين يلقون النفايات على الطرق ومن نوافذ المركبات.
وأشارت إلى أن مخالفة نقل النفايات الخطرة أو إدراتها يبلغ الحد الأعلى لها حوالى 10 ملايين ريال، وفقا لما جاء فى صحيفة "عكاظ" السعودية.
واعتمد قطاع البيئة والزراعة والمياه والثروات الحية فى المملكة، إطار تنظيمى جديد من خلال جدول تصنيف لمخالفات نظام إدارة النفايات واللائحة التنفيذية.
وتم تحديد بعض الغرامات التى منها نبش حاويات النفايات وبعثرة محتوياتها والتى تتراوح ما بين ألف ريال و10 آلاف ريال.
وجاء ضمن اللائحة التنفيذية أيضا تحديد غرامة عدم إزالة نفايات الهدم والبناء الناتجة عن أعمال الترميم أو البناء، والتى تقدر بمبلغ 5 آلاف ريال كحد أدنى و20 ألفا كحد أعلى.
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