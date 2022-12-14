مخصصة للألعاب.. سماعة جديدة «boAt Immortal 121» بعمر 40 ساعة

جدة - نرمين السيد - وجاءت سماعة "boAt Immortal 121" بتقنية الشحن السريع، حيث يبلغ عمرها 40 ساعة. وتأتى تلك السماعة اللاسلكية وهى مزودة بأحدث شرائح البلوتوث، كما تدعم نمط BEAST مع صوتيات تتميز بانتقال سريع فى الألعاب أو بث الفيديو. وتستمر عمل السماعة اللاسلكية بعمر شحن يصل إلى 40 ساعة، ويمكن شحنها فى فترة من 10 دقائق حتى 3 ساعات من التشغيل. وتدعم السماعة معايير IPX4 لمقاومة رذاذ الماء والتعرق، وتأتى السماعة بتقنية ENx التى تعزز إنتاج صوتيات أكثر نقاء ووضوح، كما بها خوارزمية لإلغاء الضوضاء، وتدعم التحكم باللمس. وتتميز سماعة "Immortal 121" بإضاءة "RGB LED"، كما تطرح باللون الأبيض والأسود وبسعر يبلغ 18 دولار.

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