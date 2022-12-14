عازف شهير يمارس هوايته تحت الماء (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وظهر جو جينكنز فى الفيديو وهو يمارس هوايته تحت الماء الأمر الذى نال إعجاب مشاهديه.
وجاء جو وهو يعزف على البيانو تحت الماء مما أبهر جمهوره خلال تلك المرة، وذلك وفقا لما جاء فى "ديلى ميل" البريطانية.
وكشف الفيديو عن تعاون المدون جو مع فريق التصوير لإنزال البيانو إلى الماء، وظهر وهو مرتديا لبدلة الغوص ويعزف أغنية "تحت الماء" الشهيرة للأطفال.
ويشتهر جو جينكنز بفيديوهاته وهو يعزف من خلالها الموسيقى بأماكن غير متوقعة مثل متن منطاد أو مياه النهر.
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