شاومى تعلن عن أحدث إصدار من نظام MIUI.. التفاصيل وأهم المميزات

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة "شاومى" رسميًا عن أحدث إصداراتها من نظام تشغيل "MIUI"، وهو "MIUI 14" جنبًا إلى جنب مع سلسلة "شاومى 13"، حيث أضافت الشركة بعض الميزات المفيدة وحسّنت واجهة المستخدم لتقديم أداء أكثر سلاسة لمستخدمى هاتف "شاومى". كما كشفت الشركة عن قائمة الأجهزة التى ستكون مؤهلة للتحديث الجديد.





MIUI 14

يوفر "MIUI 14" إمكانية مشاركة الصور وخدمات الاشتراك السحابى مع ما يصل إلى تسعة أشخاص.

يحتاج المرء ببساطة إلى إنشاء حساب عائلى ليتمكن من مشاركة الأشياء مع الآخرين بمعدل أسرع، يقوم مظهر "أندرويد" المخصص الآن تلقائيًا بضغط التطبيقات التى لا يستخدمها المستخدمون كثيرًا وسيتمكن المرء أيضًا من إيقاف تشغيل الإشعارات لهم.

سيلاحظ المرء أيضًا ميزة دمج الملفات المكررة، والتى ستساعد فى توفير مساحة التخزين على الهاتف.

وتدعى الشركة أن الإصدار الجديد قادر على التعرف على النص واستخراجه من صور المعرض بطريقة أفضل.

ويمكن للمستخدمين المهتمين بالخصوصية الآن الاسترخاء حيث تقول "شاومى" إنها حسنت الخصوصية من خلال التشفير من طرف إلى طرف ومعالجة بيانات المستخدم على الجهاز المحلى.

وفيما يتعلق بالتصميم، يضيف إصدار "MIUI 14" مجلدات قابلة للتخصيص بأيقونات أكبر وبعض خيارات عناصر واجهة المستخدم الجديدة متاحة الآن بأشكال وأحجام متعددة.

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يوجد أيضًا مفتاح تبديل جديد لمركز التحكم يسمح للمستخدمين بالاتصال بملحقات "شاومى" الأخرى (مثل سماعات الأذن TWS بطريقة أسهل.

تم إجراء بعض التغييرات الداخلية أيضًا، بما فى ذلك تحسينات على مستوى النواة لكيفية عمل وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات.

MIUI 14: قائمة الأجهزة المؤهلة

ستكون سلسلة Xiaomi 13 هى أول سلسلة تتلقى تحديث MIUI 14، وأكدت الشركة أن التحديث سيصدر فى وقت لاحق من هذا الأسبوع فى 14 ديسمبر.

جميع الهواتف التى تندرج تحت سلسلة "Xiaomi 12" وسلسلة "Redmi K50" ستتلقى التحديث فى يناير 2023، وسيتلقى "Xiaomi Mix Fold 2" أيضًا الشهر المقبل، كما ستحصل سلسلة "Xiaomi Pad 5" و"Redmi Pad" على "MIUI 14" فى أبريل 2023.