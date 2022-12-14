«اختراق علمى كبير».. أمريكا تعلن رسميًا عن نجاح الاندماج النووى فى الطاقة

جدة - نرمين السيد - وأشار مختبر لورانس ليفرمور الوطنى التابع لوزارة الطاقة الأمريكية فى تغريدة له على تويتر، إلى أن تجربة أجراها الأسبوع الماضى حيث أنتجت كمية أكبر من الطاقة من خلال الاندماج النووى، المستخدمة فى أجهزة اليزر لبدء التفاعل.
وأطلقت وزارة الطاقة الأمريكية على بدء الاشتعال الاندماجى أنه "اختراق علمى كبير"، من شأنه أن يؤدى إلى تحقيق تطور فى مجالات الدفاع الوطنى ومستقبل الطاقة النظيفة، بحسب ما ذكرته "العربية".
واعتبر كيم بوديل، مدير مختبر لورانس ليفرمور، الاندماج النووى بأنه أحد أهم التحديات العلمية التى واجهتها الإنسانية على الإطلاق.
ويعمل العلماء منذ عقود على تطوير الاندماج النووى، الذى وصفه مؤيدوه بانه مصدر نظيف ووفير وآمن للطاقة يمكن أن يسمح للبشرية فى نهاية المطاف بإنهاء اعتمادها على الوقود الأحفورى الذى يعد السبب فى أزمة المناخ العالمية.
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