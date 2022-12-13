بسبب الميكروفون.. رئيسة وزراء نيوزيلندا تتعرض لموقف محرج بعد توبيخ معارض

ووصفة أرديرن زعيم الميثاق التحررى، دافيد سيمور بـ "الأحمق والمتعجرف"، فيما كانت تعتقد أن الميكروفون الموجود على مقربة منها غير مشغل.
وحضرت أرديرن تحضر جلسة برلمانية فى مجلس النواب، فسألها الزعيم الحزبى حول إدارة فترة كورونا فى البلاد وما فرض فيها من إغلاقات، وما إذا كانت مستعدة لأن تقدم اعتذارًا وتقوم بالإصلاح المطلوب.
وقالت رئيس وزراء نيوزيلندا إن الإغلاق كان أمرًا صعبًا بالنسبة للناس، وهو قرار مثير للجدل فى البلاد، لكنها دافعت عن العمل الذى قامت به الحكومة فى الفترة السابقة، بحسب ما نقلته "سكاى نيوز عربية".
وبعد أن انتهت أردرين من الجواب، جلست إلى جانب نائبها جرانت روبستون، وقالت بهدوء "يا له من أحمق متعجرف"، لكن الصوت كان مسموعًا بسبب الميكروفون المُشغل.
وطالب الزعيم السياسى بأن تقوم رئيسة الوزراء بسحب ما صدر عنها وتقديم اعتذار لكن أردرين كانت قد غادرت القاعة.
وأكد متحدث باسم رئيسة وزراء نيوزيلندا أن أردرين اعتذرت بالفعل عما صدر عنها تجاه الزعيم السياسى المعارض.
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