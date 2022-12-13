لمنافسة تسلا.. تويوتا وهوندا تخططان للتخصص فى السيارات الكهربائية

جدة - نرمين السيد - تستعد شركتا تويوتا وهوندا لتكثيف استراتيجيات الانتقال الخاصة بهما بهدف نهائى هو أن يصبحا متخصصان فى السيارات الكهربائية لمنافسة شركة تسلا الأمريكية والتى يترأسها الملياردير إيلون ماسك، وسوف تحتاج تويوتا لتطوير منصة EV جديدة بشكل تام من الصفر تسمح لها بخفض تكاليف الإنتاج بشكل كبير وزيادة كفاءة سيارتها الكهربائية لكى تتناسب مع أرقام تسلا.





وتحقق تسلا حاليًا ثمانية أضعاف ربح تويوتا لكل سيارة وتخطط لخفض تكاليف الإنتاج بشكل كبير لكل من Model 3 و Model 2 القادمة. وتقوم تويوتا بترتيب جلسة مع مورديها الرئيسيين لإبلاغهم باستراتيجية سيارة كهربائية جديدة مدتها 3 سنوات والتى ستسمر حتى عام 2026. وربما تخطط تويوتا لمنصة جديدة تمامًا سيتم تطويرها من الصفر كمسرح كهربائى خالص مع وضع محور EV فى الاعتبار. وأشارت تقارير إلى أن تويوتا تحقق فى بعض مورديها الرئيسيين لتبنى أبحاثهم المتطورة فى مجال تكنولوجيا السيارات الكهربائية، وهى تخطط لاستخدام عاكس جديد من كربيد السيليكون من Denso، ونظام الدفع eAxle الفعال من Aisin.

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