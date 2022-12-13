جدة - نرمين السيد - اتبع أحد الفنانين المتخصصين فى مجال الجرافيك ورسم الجرافيك ورسم الصور الخيالية عن طريق الكومبيوتر والتكنولوجيا الحديثة، نهج جديد، والذى يعتمد على أن الشخصيات العظيمة، هى أيضًا فكرة فحينما يولدون، تولد الأفكار وهو ما جعله يتخيل فى مشروعه الفريد "المفاهيم"، الشخصيات الشهيرة والملهمة، وهى مازالت أجنة فى رحم أمهاتهم، مع ذلك، أضفى على كل شخصية ملمحًا اشتعرت به، وهو ما يجعلك تعرف الشخصية من النظرة الأولى.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «ولادة الأفكار».. إنجليزى يرسم الشخصيات الشهيرة وهم فى بطون أمهاتهم (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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