طلب طريف من الخارجية النرويجية لإدارة تويتر بسبب خطأ: نحن لسنا نيجيريا!

جدة - نرمين السيد - وكتبت الخارجية النرويجية عبر حسابها الرسمى: "الأعزاء فى دعم تويتر، بقدر ما نستمتع بالعلاقات الثنائية والتقارب فى الحروف الأبجدية مع نيجيريا، سنكون ممتنين إذا تم تعريفنا بأننا النرويج"، وأرفقت مع التغريدة إيموجى مبتسم.

وفيما يتعلق باللغة الإنجليزية فحروف كلمة "Norway" النرويج مختلفة تمامًا عن حروف كلمة نيجيريا "Nigeria" ويتفقون فقط فى الحرف الأول N.

وفى الحساب الرسمى الموثق لوزارة الخارجية النرويجية، تم تعريفها بأنها منظمة حكومية تابعة لدولة نيجيريا، كما تم تعريف أسماء رئيس الوزراء ووزير الخارجية خطأ أيضًا، بحسب ما ذكرته "العربية".

ويعيش موقع تويتر تحولات كبيرة منذ شرائه من قبل الملياردير الأمريكى، إيلون ماسك، وكانت المنصة قد أعلنت مؤخرًا عن حل "مجلس الثقة والأمان" الخاص به.