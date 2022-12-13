أخلاقنا الجميلة.. احترام المرأة (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وفى إطار حملة أخلاقنا الجميلة، التى أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى، كيفية احترام المرأة.

ويعتبر مفهوم "الرجولة" هو احترام المرأة والاهتمام بمشاعرها وآرائها وحقوقها، كما يجب على الرجل معاملتها كالأخت فى الإنسانية والدين.

ويفضل مجاملة النساء فى حدود الأدب والاحترام، وعلى الرجل التميز بالشهامة عند التعامل معها، واحترام آرائها لأنها من الممكن أن تكون أكثر حكمة.

وعلى الرجال تقدير جهودها المبذولة سواء فى العمل أو المنزل، وتربية الأطفال على ذلك حتى يتم إنشاء جيل سليم، بالإضافة إلى مساعدتها فى الأعمال.