بعد ظهوره بسكين.. قرد مشاغب يثير الذعر بالبرازيل

جدة - نرمين السيد - وتداولت صور عبر مواقع التواصل الاجتماعى لقرد وهو يحاول ترهيب السكان بعد ظهوره وهو يسن السكاكين ويشن هجمات على المارة. وبدأ صور القرد تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعى، ويكشف السكان عن مخاوفهم بسبب سلوكياته السيئة. وتدخلت السلطات البرازيلية لأجل إنقاذ السكان من هجمات القرد المشاغب عليهم، وذلك وفقا لما جاء فى صحيفة "ديلى ستار" البريطانية. ويتلقى القرد العلاج الطبى من قبل مدرب من فريق من الأطباء البيطريين بالمعهد البرازيلى للبيئة والموارد الطبيعية المتجددة، وفقا لوكالة الأنباء البرازيلية.

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