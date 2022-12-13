بكاميرا ذات دقة عالية.. موعد طرح هاتف «Redmi Note 12»

جدة - نرمين السيد - وأشارت الشركة إلى أن الهاتف الجديد " Redmi Note 12 Pro Plus" سيتم طرحه فى 5 يناير المقبل، والذى ينافس من خلاله هواتف أيفون وسامسونج. ويعد هاتف شاومى الجديد هو أول هاتف ريدمى يأتى بكاميرا ذات دقة عالية حيث 200 ميجابيكسل. وقالت الشركة خلال الأسبوع الماضى إن سلسلة "Redmi Note 12" يتم إطلاقها فى الهند قريبا دون الكشف عن الموعد المحدد. ويذكر أن سلسلة "Redmi Note 11" انطلقت فى 26 يناير بأسعار تبدأ من 180 دولارا حتى 330 دولارا.

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