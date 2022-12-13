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جدة - نرمين السيد - وتُطرح الدمية الصغيرة للبيع فى المزاد وذلك بعد مرور 40 عاما على فيلم "إى تى" للمخرج ستيفن سبيلبرج.
وتأتى تلك الدمية بطول مترا واحدا، وتتميز بإطارها المصنوع من الألمنيوم والكابلات المكشوفة، حيث تتكون من 85 مفصلا ميكانيكيا حتى يتم السماح لها بتحريك الأنف والعين والجفون والرقبة والذراعين.
وتتسبب تلك المفصلات فى تحريكها بصورة طبيعية لدرجة أن الممثلة درو باريمور التى أدت دور شقيقة إليوت الصغيرة، اعتقدت أنها تنتمى إلى أحد أنواع الكائنات الحية.
وتطرح تلك الدمية الخاصة بالكائن الفضائى بسعر يتراوح ما بين مليونين و3 ملايين دولار.
وفاز الإيطالى مصمم شخصيتى "كينج كونج" والكائن الفضائى فى فيلم "إليين"، بجائزة أوسكار ثالثة بفضل دمية "إى تى" الفضائية.
ويضم المزاد المقرر تنظيمه عبر الإنترنت السبت والأحد فى بيفرلى هيلز، نحو 1300 قطعة بارزة مأخوذة من أعمال سينمائية عُرضت خلال العقود الماضية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بيع دمية صغيرة بـ 3 ملايين دولار فى مزاد.. السبت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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