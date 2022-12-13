بتصميم أنيق.. مواصفات هاتف سامسونج الجديد «Galaxy M04»

جدة - نرمين السيد - وأشارت الشركة إلى أن هاتفها الجديد "Galaxy M04" يتمتع بالعديد من المزايا والمواصفات التى تجعله ينافس غيره من الهواتف.

ويأتى الهاتف بشاشة من نوع "PLS LCD" وبمقاس يبلغ 6.5 بوصة وبدقة عرض 720 فى 1699 بيكسل، بالإضافة إلى استمتاعه سيتمتع بهيكل مقاوم للرطوبة والغبار.

ويزود الهاتف بكاميرا أساسية مزدوجة بدقة 13 ميجابيكسل ومستشعر بدقة 2 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابيكسل.

ويقترن الهاتف بذاكرة وصول عشوائى 4 جيجابايت، وغيرها داخلية 64/128 جيجابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC، وفقا لموقع "ixbit".

ويستمتع الهاتف ببطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 مللى أمبير، كما تدعم الشحن السريع بقدرة 15 وات.

ويطرح جهاز سامسونج الجديد الذى يأتى باسم "Galaxy M04" بمبلغ يصل إلى 100 يورو.