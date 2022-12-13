آيات القرآن تضىء أول مكان نزل فيه الوحى على النبى محمد (صور)

جدة - نرمين السيد - وأظهرت الصور آيات من كتاب الله تضىء جبل حراء، فى مكة المكرمة، حيث أول مكان نزل فيه الوحى على سيد البشرية محمد بن عبد الله.

وجاءت الصور بمناسبة قرب الافتتاح الرسمى لمشروع حى حراء الثقافى، وتزامنا مع اليوم العالمى للجبال.

وعلى الجبل شاهد المارة الآيات القرآنية: "اقرأ"، وقول الله: "اقرأ باسم ربك الذى خلق"، وقوله سبحانه: "والجبال أوتادا"، كما زين علم المملكة العربية السعودية المدون عليه "لا إله إلا الله محمد رسول الله" جبل أحد.

ويمثل جبل أحد أهم المعالم التاريخية الإسلامية بالمدينة المنورة؛ إذ يقع شمال المدينة المنورة على بعد حوالى 4 كم من الحرم النبوى الشريف؛ ويبلغ أقصى ارتفاع لجبل أحد عن سطح البحر حوالى 1077 متراً، وفق "واس".

ويعدّ من أشهر وأبرز الجبال فى الجزيرة العربية، وأحد المعالم الجغرافية والتاريخية بالمدينة، وعامل جذب لاستحضار التاريخ والبطولات الإسلامية؛ لزوار مدينة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

وتأتى أهمية الجبل التاريخية من خلال تكرار اسمه فى عدة أحاديث نبوية فقد قال صلى الله عليه وسلم: "أثبتْ أحد فإنما عليك نبى وصديق وشهيدان؛ كما روى أنس رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "أحد جبلٌ يحبُّنا ونحبُّه".