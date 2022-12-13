جدة - نرمين السيد - ووفقا لـ "بى بى سى" لن تتمكن شركات كبرى مثل أبل، التى تستخدم أجهزة أيفون الخاصة بها شاحنا من صنعها، من بيع أجهزة جديدة فى الاتحاد الأوروبى بعد التاريخ ما لم تستخدم سلكا موحدا.
جدير بالذكر أن الاتحاد وافق فى وقت سابق على وجوب استخدام الأجهزة الإلكترونية المحمولة الجديدة لشاحن الناقل التسلسلى العام "يو إس بى" من النوع "سى" USB-C بحلول خريف 2024.
والآن دخل القانون فى الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبى، ومعه تم تحديد موعد دقيق لتطبيقه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مهلة أخيرة لاعتماد كابل شحن موحد فى الاتحاد الأوروبى.. وأزمة قد تواجه أبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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