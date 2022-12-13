مهلة أخيرة لاعتماد كابل شحن موحد فى الاتحاد الأوروبى.. وأزمة قد تواجه أبل

جدة - نرمين السيد - ووفقا لـ "بى بى سى" لن تتمكن شركات كبرى مثل أبل، التى تستخدم أجهزة أيفون الخاصة بها شاحنا من صنعها، من بيع أجهزة جديدة فى الاتحاد الأوروبى بعد التاريخ ما لم تستخدم سلكا موحدا.

جدير بالذكر أن الاتحاد وافق فى وقت سابق على وجوب استخدام الأجهزة الإلكترونية المحمولة الجديدة لشاحن الناقل التسلسلى العام "يو إس بى" من النوع "سى" USB-C بحلول خريف 2024.

والآن دخل القانون فى الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبى، ومعه تم تحديد موعد دقيق لتطبيقه.