بعد المصارعة مع الزوج.. اختفاء أمريكية فى أعماق المحيط

جدة - نرمين السيد - وأشارت التقارير إلى أن تلك المرأة البالغة 60 عاما من عمرها، كانت تستمتع بأجواء الغطس مع زوجها على بعد 50 ياردة قبالة نقطة كياواكابو فى جزيرة ماوى فى هاواى.
وخلال الاستمتاع بالغطس وأجواء المحيط، لاحظ الزوج سمكة القرش وهرع لإخبار زوجته، ثم عاد بعدها إلى الشاطئ ولكنه لم يجدها وراءه.
وتواصل الزوج مع فريق الإنقاذ عندما لم يتمكن من العثور عليها، وقال إنهما حاربا القرش سويا ولكنه عاد بمفرده للشاطئ.
وتم نصب لافتات تحذير من أسماك القرش، مما أدى إلى إغلاق الموقع السياحى الشهير، كما تم البحث عن المرأة باستخدام مروحيات وطائرات ولكنهم لم يجدوا سوى جزء من ملابس السباحة ومجموعة غطس.
واعتقد الأفراد أنها قُدمت كوجبة غذاء شهية لأسماك القرش أو توفيت من الفزع، وأشار الشهود إلى أن القرش كان من نوع قرش النمر وبطول يصل إلى 12 قدما.
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