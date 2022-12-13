طريقة بسيطة لمنع «سناب شات» من تتبع موقعك

جدة - نرمين السيد - وأشار خبراء التقنية إلى أن تطبيق "سناب شات" يضم ميزة "Snap Maps" والتى تساعد المستخدمين فى معرفة أماكن تواجد أصدقائهم من خلال أيقوناتهم على الخريطة.

وبالرغم من الفائدة التى تنعكس من وراء ميزة "Snap Maps" إلا وأنها يمكن استغلالها بطريقة خاطئة وذلك من خلال الاتطلاع على بيانات الموقع الخاص بالمستخدم، أو قد يتم اختراقها وتسريبها ضمن أى هجوم الكترونى.

وهناك عدد من الخطوات التى يجب اتباعها لأجل منع تطبيق "سناب شات" من تتبع الموقع الخاص بالمستخدم، وذلك من خلال:

-نحتاج إلى فتح التطبيق والنقر فوق ملف التعريف الخاص بالمستخدم الموجود بالجزء العلوى الأيسر.

-الضغط على رمز الترس للانتقال إلى الإعدادات الخاصة بالمستخدم.

-التمرير لأسفل إلى "عناصر التحكم فى الخصوصية" والنقر على مشاهدة الموقع.

-الضغط على شريط التمرير بجوار "Ghost Mode" لتشغيله، وعند تمكين هذا ، لن تتمكن جهات اتصالك من رؤية موقعك.

-وبعدها يتم مسح "Ghost Trail"، وفى حالة تحديد بعض الأشخاص لرؤية الموقع ننقر على "الأصدقاء فقط" ثم تحديد الشخصيات.