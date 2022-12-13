بعد المزاح مع العريس.. عروس تغادر حفل الزفاف مع أمها

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جدة - نرمين السيد - ويعد حفل الزفاف هو اليوم الذى تنتظره أى فتاة لأجل ارتداء الفستان الأبيض والبقاء مع من تحب إلى الأبد.
ولكن تعرضت عروس بالمغرب إلى موقف أثار حالة من الحزن فى نفسها لذا قررت التخلى عن لحظات الحفل السعيدة وغادرت "القاعة" برفقة والدتها.
ورصد الفيديو والصور صدمة العروس وبكائها، وذلك بعدما كانت تمزح مع العريس بقطعة صغيرة من الطعام وتفاجئ الجميع برد فعله الذى أثار غضب الحضور.
وقام العريس بضرب عروسته أمام الجميع وصُدمت برد فعله، ولكن سرعان ما تدخلت الأم وأخذت ابنتها لمغادرة "قاعة الحفل".
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