تسريبات: «آيفون 15 ألترا» سيكون الأغلى على الإطلاق

جدة - نرمين السيد - كشف تسريب عبر الإنترنت، عن السعر المتوقع لهاتف "آيفون 15 ألترا"، وهو ما قد يكون مفاجأة؛ نظرًا لأن هواتف "آيفون" الجديدة قد تم كشف النقاب عنها قبل بضعة أسابيع فقط، ونحن على بعد عام تقريبًا من إطلاق سلسلة "iPhone 15".





وفى كل عام، تبدأ التسريبات الخاصة بالجيل القادم من أجهزة iPhone بالظهور على الإنترنت بعد أسابيع قليلة من إطلاق أحدث إضافة، ونفس الشىء ينطبق على سلسلة "آيفون 15"، ورغم ذلك، فإن تسرب الأسعار ليس ما يتوقعه شخص ما مبكرًا.

ووفقًا لـ مصادر أجنبية، سيأتى "آيفون 15 ألترا" بسعر يبدأ من 1299 دولارًا، فيما تدعى تقارير أن "آبل" لديها خطط لإعادة تسمية طراز "iPhone Pro Max" وتسميته ببساطة "iPhone Ultra"، ومع ذلك، ترغب الشركة فى إظهار أن هذا سيقدم أفضل ما فى كل شيء وبهذا تكون على استعداد لتوقع زيادة كبيرة فى السعر.

وفقًا للتسريبات، ستزيد "آبل" السعر بمقدار 200 دولار مقارنة بالموديل الأقدم، وبالتالى فإن تكلفة iPhone 15 Ultra ستكون 1299 دولارًا.

وذكر التسريب أن جهاز iPhone سيكون أغلى ثمناً، حتى فى الولايات المتحدة، مؤكدًا أن ارتفاع تكاليف الإنتاج والتضخم، مما يجعل الأموال التى تمتلكها الشركة فى البنك أقل من قيمتها، قد قصمت ظهر البعير أخيرًا.

ويقال إن متغيرات "آيفون 15 برو" تأتى مع ميزة "Dynamic Island" الجديدة التى رأيناها فى طرز "آيفون 14 برو"، كما يُشار أيضًا إلى أن النموذج القياسى سيحصل أيضًا على هذه الميزة، على عكس iPhone 14 الذى يتميز بتصميم المدرسة القديمة.

سيظل النموذج القياسى يفتقر إلى دعم تقنية "ProMotion" من "آبل"، وهو أمر لا يثير الدهشة بالنظر إلى أن شركة "آبل" كانت تقصرها دائمًا على المتغيرات الأعلى سعرًا.

تقنية "ProMotion" مشابهة لتقنية LTPO التى تظهر على هواتف أندرويد، ويمكنه ضبط معدل التحديث تلقائيًا بين 1 هرتز إلى 120 هرتز، حسب المحتوى، مما يساعد فى توفير البطارية، ولذلك، من المرجح أن يقدمه "آيفون 15 برو".

يدعى التسريب أن "آبل" ستستمر فى تقديم الشرائح القديمة بنماذج منخفضة الأسعار والجديدة مع المتغيرات Pro، ويمكن أن يحزم كل من "آيفون 15" و "آيفون 15 بلس" مجموعة شرائح Apple A15، بينما من المرجح أن يستخدم طرازا Pro و Ultra شريحة Apple A17 Bionic الجديدة.