جدة - نرمين السيد - وانطلق الصاروخ من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية فى شمال غربى الصين، وأرسل القمرين الصناعيين (شييآن-20 أيه) و(شييآن-20 بي) فى مدار محدد مسبقا. وسيستخدم القمران الصناعيان للتحقق فى المدار من التقنيات الجديدة مثل مراقبة بيئة الفضاء. وذكر مركز جيوتشوان لإطلاق الأقمار الصناعية أن هذه هى الرحلة الفضائية رقم 454 التى تقوم بها سلسلة صواريخ لونغ مارش.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصين تطلق قمرين صناعيين في الفضاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.