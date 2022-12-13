توقعات الأبراج الثلاثاء 13 ديسمبر 2022.. صعود فى العمل ونصائح فى العلاقات

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج الثلاثاء

الحمل

اجتهد فى عملك مهما كانت الصعوبات التى تواجهك، وحافظ على علاقات أسرية وعائلية قوية وممتدة.

الثور

تعلم مهارات جديدة وتطور فى مجالك المهنى، واهتم بشريك حياتك وخصص وقتًا له.

الجوزاء

اسعى لتحقق أهدافك فى العمل ولا تتراجع، واقضى وقتًا سعيدًا مع الأسرة.

السرطان

رتب أولوياتك وضع خطتك وابحث عن أفكار جديدة، تواصل مع الأقارب ولا تخسر محبتهم.

الأسد

وتبادل الخبرات والآراء مع زملائك فى العمل، ولا تثير المشكلات مع شريك حياتك.

العذراء

كن هادئًا ولا تتسرع وتعامل بحكمة مع الأمور المهنية، واقترب أكثر من شريك حياتك وأفراد أسرتك.

العقرب

تطلع للأفضل وفكر فى وجهتك السابقة واحسب خطواتك، والتقط أنفاسك حتى تستطيع المواصلة.

الميزان

اهتم بعملك ونفذ المهام المطلوبة منك ولا تؤجلها، واحرص على تحسين حياتك العاطفي والاجتماعية.

الجدى

التفوق فى العمل يحتاج لجهد كبير وتفكير عميق وذهن حاضر فعليك الاهتام بكل ذلك، وتبادل الحديث والمشاعر الطيبة مع شريك حياتك.

القوس

استمر فى العمل لتحقق كل ما تريد وكن دؤوبًا ومثابرًا فالأمر ليس سهلًا، وحافظ على استقرار العلاقة العاطفية والأسرية.

الحوت

احرص على حل المشكلات التى تواجهك فى العمل، واحتوى شريك حياتك وقدم له المساعدة والنصائح واعطيه من خبرتك.

الدلو

ابذل ما بوسعك واستغل قدراتك لتصبح متميزًا فى عملك، وادعم أسرتك وعائلتك.