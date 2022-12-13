تعامد القمر على الكعبة المشرفة فجر اليوم.. اعرف كل التفاصيل

جدة - نرمين السيد - تعامد القمر على الكعبة ولفتت الجمعية، فى بيان لها، إلى أن تعامد القمر على الكعبة فجر اليوم سيكون الثانى والأخير لعام 2022، متابعة: "سيكون التعامد عند الساعة 04:07 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، وسيكون على ارتفاع 89.5 درجة فوق أفق مكة وقرصه سيكون مضاء بنسبة 79% بنور الشمس والزاوية التى تفصله عن الشمس126 درجة". واستطردت: "يبعد تعامد القمر على الكعبة مسافة 405,335 كيلومتر وهى فرصة لتصوير القمر مع شروق الشمس مع السماء الزرقاء". تعامد القمر على الكعبة وشهدت سماء مدينة مكة المكرمة، يوم الـ 7 من شهر ديسمبر الجارى، ظاهرة تعامد "تسامت" القمر الأحدب المتزايد على الكعبة المشرفة.

ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، إن "القمر وصل لحظة التعامد مع الكعبة المشرفة مساء أمس عند الساعة 11 مساءً بتوقيت مكة المكرمة ، وكان على ارتفاع 89.5 درجة فوق أفق مكة، ومضاء بنسبة 98.3 %، وعلى مسافة 396.535 كيلومتر". وأشار إلى أن لحظة الاقتران كانت بعنقود نجوم الثريا، ومحاطًا بنجوم لامعة تشمل الدبران والشعرى اليمانية والشعرى الشامية ومنكب الجوزاء والعيوق، وكذلك وجود المريخ الكوكب الأحمر فى قمة لمعانه بالقرب من القمر على قبة السماء. تعامد القمر على الكعبة وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة أن القاطنين فى المواقع الجغرافية البعيدة عن المسجد الحرام فى الدول العربية والمناطق التى يرى فيها القمر فوق الأفق لحظة تعامد القمر على الكعبة؛ فإن اتجاه القمر يشير إلى مكة بشكل يضاهى دقة تطبيقات الهواتف الذكية، مبينا أن بعد وقت التعامد يظل القمر مشاهداً فى السماء لبقية الليل إلى أن يغرب فى الأفق الشمالى الشمال الغربى مع شروق شمس الثلاثاء.

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