جدة - نرمين السيد - نشرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" عبر حسابها الرسمى على موقع "تويتر" صورة لمركبة أوريون ضمن مهمة أرتيميس 1، التجريبة غير المأهولة حول القمر، بعد هبوطها فى المحيط الهادئ أمس، ويقوم أشخاص تابعين للوكالة بسحبها من المياه للشاطىء.





وقالت "ناسا": "لقد عادت أرتيميس بأمان إلى الأرض، فما الخطوة التالية لأرتيميس بينما نستعد لاستكشاف القمر والمريخ؟". وأضافت وكالة الفضاء الأمريكية: "سوف يجيب خبراؤنا على الأسئلة فى تضمين التغريدة غدًا الثلاثاء 13 ديسمبر الساعة 2 مساءً بالتوقيت الشرقى، 1900 بالتوقيت العالمى".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ناسا تكشف عن المهمة القادمة لـ «أرتيميس 1» على القمر والمريخ غدًا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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