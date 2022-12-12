جدة - نرمين السيد - وكتب الناظر، عبر حسابه الشخصى على موقع "فيسبوك": "أحذر بشدة الأمهات من ترك الأطفال الصغار الأقل من أربع سنوات رهينة أجهزة الموبايل وألعابها فترات طويلة لآن هذا التصرف من شأنه بقاء الأطفال فى وضع الجلوس فترة طويلة وحرمانهم من الحركة المستمرة المطلوبة فى هذا السن مما يؤثر على صحتهم النفسية فتسبب توترهم وعلى صحتهم البدنية فتضعف العضلات وتؤثر سلبا على العظام والدورة الدموية وتحرمهم أيضا من الألعاب البدنية التى تنشط مواهبهم وقدراتهم الإبداعية". واختتم قائلا: "حافظوا على صحة أطفالكم البدنية والنفسية وأبعدوهم عن أجهزة الموبايل بقدر الإمكان".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ضعف فى العضلات.. هانى الناظر يكشف عن مخاطر ترك الأطفال أمام أجهزة الموبايل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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