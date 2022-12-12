«بلو تويتر».. منصة التغريدات تتيح العلامة الزرقاء بدءًا من اليوم

جدة - نرمين السيد - وأوضح منصة التغريدات أنها ستسمح للمستخدمين بشراء اشتراكات فى خدمة "بلو تويتر" للحصول على علامة اختيار زرقاء والوصول لميزات خاصة اعتبارًا من اليوم الإثنين.
وتم منح علامة الاختيار الزرقاء فى الأصل للشركات والمشاهير والهيئات الحكومية والصحافيين الذين تم التحقق منهم بواسطة المنصة، بحسب ما نقلته "العربية".
وأطلق إيلون ماسك خدمة تمنح توثيقًا أزرق لأى شخص مقابل دفع 8 دولارات شهريًا، بعد استحواذه على المنصة مقابل 44 مليار دولار، ولكن تم إغراقها بحسابات محتلة، بما فى ذلك تلك التى تنتحل شخصية ماسك وشركتى تسلا وسبيس أكس، لذلك علقت "تويتر" الخدمة بعد أيام من إطلاقها.
وستكلف الخدمة المعاد إطلاقها 8 دولارات شهريًا للويب و11 دولارًا شهريًا لمستخدمى آيفون.
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