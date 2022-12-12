«الرخام الأزرق».. مرور 50 عامًا على أغلى هدية تلقاها سكان الأرض من الفضاء

جدة - نرمين السيد - تلقى سكان الأرض هدية ثمينة فى شهر ديسمبر عام 1972، أى منذ 50 عامًا، وهى عبارة عن صورة للكرة الأرضية تم التقاطها من الفضاء، تُظهر الألوان النابضة بالحياة، فيها تحوم الغيوم فوق القارة الإفريقية الشاسعة، والغطاء الجليدى فى القطب الجنوبى، فى مواجهة اللون الأزرق العميق لمحيطات العالم.





والتقط الصورة الشهيرة المعرفة باسم "الرخام الأزرق" رواد فضاء وكالة "ناسا" الأمريكية، وهم يوجين سيرنان ورونالد إيفانز، وهاريسون شميت بتاريخ 7 ديسمبر، باستخدام كاميرا "هاسيلبلاد" وعدسة "زايس"، على بعد حوالى 45 ألف كيلومتر من الأرض، بينما كان طاقم رحلة "أبولو 17" يشق طريقه نحو القمر.

ويطلق على المشهد "تأثير النظرة العامة"، وهى نقطة الرؤية الفريدة التى يتمتع بها رواد الفضاء للأرض ككوكب على خلفية شاسعة من الكون.

وأعرب العديد من رواد الفضاء عن شعورهم بقدر اكبر من المسؤولية لحماية كوكبنا وغلافه الجوى الرقيق، إذ يبدو هشًا للغاية من الفضاء، بحسب ما نقلته "CNN عربى".

وأوضح ستيفن جاربر، المؤرخ فى قسم التاريخ لدى وكالة الفضاء الأمريكية، أن طاقم أبولو 17 لم يخطط لالتقاط مثل هذه الصورة المميزة، إذا لم تكن مكونًا رئيسيًا فى خطة المهمة.

وضمنت وكالة ناسا تدريب جميع رواد الفضاء على التصوير الفوتوغرافى لالتقاط الصور التى يمكن أن تنقل تجربة رحلات الفضاء إلى العالم، خاصة بعد مشروع "جمناى" فى الستينات، وفقا لما ذكرته تيسل موير هارمونى، أمين متحف أبولو بالمتحف الوطنى للطيران والفضاء.

وتابعت: "لقد كان جزاءًا من هذا الوعى الأكبر بقيمة الصور، فقط من حيث العلم، ولكن أيضًا من حيث الثقافة والسياسة وجميع الجوانب الأخرى التى حفزت قرار أخذ الكاميرات إلى الفضاء فى المقام الأول.