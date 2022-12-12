الطاقة الاندماجية.. الإعلان عن إنجاز تكنولوجى فى أمريكا غدا

جدة - نرمين السيد - تستعد وزارة الطاقة الأمريكية للإعلان عن إنجاز كبير غدًا الثلاثاء، فى مجال "الطاقة الاندماجية" الذى يوصف بالواعد، إثر تمكن علماء من إنتاج طاقة بالاعتماد على اندماج يحصل فى التفاعلات النووية.





ويعد هذا الإنجاز المرتقب علامة فارقة فى مشروع أنفقت عليه مليارات الدولارات على مدى عقود، فى مسعى إلى تطوير تكنولوجيا تنتج طاقة رخيصة الثمن وغير متناهية ونظيفة، وفقًا لصحيفة "واشنطن بوست".

ويقوم علم الاندماج النووى على الدمج بين ذرتين اثنتين، بسرعة فائقة ثم تحويل الطاقة الناجمة عن هذا التفاعل إلى كهرباء يمكن إيصالها للبيوت ومكاتب العمل دون تلويث للبيئة او طرح نفايات إشعاعية، بحسب ما نقلته "سكاى نيوز عربية".

والغرض من بحوث "الاندماج" هو الاستفادة فى التفاعل النووى، فى عملية شبيهة بالتكاثر، فظل العلماء يحاولون إنجاز المهمة الصعبة منذ خمسينيات القرن الماضى.

وقد تحتاج البشرية لعقد أو ربما عقود قبل التمكن من استخدام هذه الطاقة بشكل تجارى.

ولا تقتصر منافع هذه الطاقة الاندماجية المرتقبة على كونها طاقة نظيفة فقط، بل إنها قد تساعد على خفض أسعار الطاقة بشكل كبير.

ونقلت "واشنطن بوست" عن عالم على دراية بالمشروع العلمى، أن الموضوع مسألة وقت بالنسبة لأغلب الباحثين، فيما تحقق الإنجاز الأخير على يد علماء من المختبر الوطنى الأمريكى "لاورنس ليفرمور" بولاية كاليفورنيا.