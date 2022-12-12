لمراقبة بيئة الفضاء.. أقمار صناعية جديدة فى الصين

جدة - نرمين السيد - وأوضح مركز "جيوتشوان" لإطلاق الأقمار الصناعية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الصينية "شينجوا"، أن الصاروخ انطلق من المركز فى شمال غربى الصين، وأرسل القمرين الصناعيين "شييآن-20 أيه" و"شييآن-20 بى" فى مدار محدد مسبقا. وأشار المركز إلى أن هذه الرحلة الفضائية تعد رقم 454 التي تقوم بها سلسلة صواريخ "لونج مارش".

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