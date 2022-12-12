بعد الاتصال لـ 2060 مرة.. الشرطة تعتقل يابانى مسن

جدة - نرمين السيد - وأشارت التقارير إلى أن ذلك الرجل اليابانى المسن اعتاد على الاتصال بمركز الشرطة مرات كثيرة بلغت 2060 مرة خلال 9 أيام.

واتصل المسن البالغ من العمر 67 عاما بالشرطة تلك المرات لأجل الشكوى على الموظفين وإخبارهم بضرورة طردهم جميعا.

ولفتت التقارير إلى أن متوسط المكالمة الواحدة كانت حوالى 6 دقائق، ولكن فى النهاية ذهبت الشرطة لمنزل الرجل لاعتقاله على أساس عرقلة عمل الشرطة، وفقا لما جاء فى صحيفة "ديلى ميل".

وتظل التحقيقات جارية فى قضية ذلك المسن المزعج، وتوصلت إلى أن ذلك الرجل كان يتصل بالشرطة منذ سنوات ولكنه كثف اتصالاته مؤخرا لسبب غامض.