عريس يفاجئ العروس بحمار صغير فى حفل الزفاف (صور)

جدة - نرمين السيد - وقرر العريس خلال حفل الزفاف إهداء العروس بهدية أذهلت الحاضرين ورواد مواقع التواصل الاجتماعى، لكونها الأكثر غرابة على الإطلاق.
وكانت الهدية التى منحها العريس لعروسه عبارة عن "حمار صغير" مشيرا إلى أنها تحب صغار الحمير لذا قرر اختياره ليكون هو هدية الزفاف.
وبالرغم من غرابة الهدية إلا وأن العروس شعرت بسعادة بالغة بمجرد رؤية الحمار الصغير وبدأت تداعبه وتضع يديها على رأسه.
وأشار الزوج إلى أنه لم يفصل الحمار عن أمه، كما كشف عن سر حب العروس لصغار الحمير حيث يرجع الأمر لكونها أكثر الحيوانات مجتهدة وحبا فى العالم.
وبعد رؤية الحمار الصغير، بدأت العروس تقول: "لن أدعك تبقى مجرد حمار.. أنا أحب الحيوانات مهما قال الناس .. الحمير هو حيوان روحى، أنا أحب الحمير".
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