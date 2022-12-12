خطورة ارتداء الملابس الجديدة دون غسلها

جدة - نرمين السيد - وأشار الخبراء إلى أن غسل الملابس الجديدة من الأمور المهمة التى يجب اتباعها عن شراء الملابس، وفقا لموقع "health".

وأوضحوا أن الملابس الجديدة قد تحتوى على بقايا من الإنتاج مثل المواد الحافظة، لذا يعد تنظيفها أمرا مهما للحفاظ على صحة مرتديها، وأضافوا أن الملابس ربما قد تم تجربتها من قبل العديد من الأفراد.

ولارتداء الملابس الجديدة بشكل سليم نحتاج إلى وضعها فى الغسالة واستخدام المنظف المناسب، ثم ارتدائها بآمان والتألق بها فى مختلف الأوقات.