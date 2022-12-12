جدة - نرمين السيد - الواى فاى
وأشار خبراء التقنية إلى أن عدم سرعة الواى فاى فى المنزل، قد تكون بسبب الحاجة إلى التحديث، أو وجود عدد من الأجهزة المتصلة على شبكة واحدة.
وأضافوا أنه تطورت أدوات الاختراق مؤخرا حتى أصبح من السهل كسر أى رموز حماية للواى فاى.
علامات تحذيرية
وهناك علامات تحذيرية تكشف عن سرقة الواى فاى، ومنها:
-بطء سرعة الإنترنت:
يعد سرعة الإنترنت من أكثر العلامات شيوعا والتى تكشف سرقة الواى فاى الخاص بالمستخدم، نتيجة للبطء غير المبرر لسرعة الإنترنت بالرغم من تجديد الاشتراك الشهرى.
-العثور على أجهزة غير معروفة:
إذا شعرت بسرقة الواى فاى يجب على المستخدم التحقق من الأجهزة المتصلة بجهاز التوجيه من خلال تسجيل الدخول، وفى حالة وجود أى جهاز لا تمتلكه فيجب حظره وقتها.
-فشل تسجيل الدخول لجهاز التوجيه:
ويعتبر عدم القدرة على تسجيل الدخول لإعدادات المسؤول بجهاز التوجيه الخاص بالمستخدم، واحدة من العلامات التى تشير إلى اختراق جهاز الراوتر.
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