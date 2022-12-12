طاقة جديدة.. هاشتاج «اليوم المميز» يشغل السوشيال ميديا

جدة - نرمين السيد - اليوم المميز

وجعل رواد السوشيال ميديا اليوم الإثنين يوما مميزا، لأن تاريخه 12 ديسمبر أى (2022/12/12)، وذلك التاريخ لم يتكرر مجددا لذا جعلوه مميزا.

وبدأ رواد السوشيال ميديا استغلال الأيام المميزة وجعلها فرصة لأجل انتظار أو الكشف عن مفاجأة معينة أو التعبير عن الحب للآخرين لأجل إسعادهم أو إرسال هدايا للآخرين.

الاحتفال باليوم المميز

ويستغل البعض تلك الأيام المميزة أيضا لجعلها بداية جديدة فى أمر ما، ويعتقد البعض أنها تكون بوابة قوية للطاقة.

وتفاعل المغردون عبر حساباتهم الشخصية على "تويتر" مع هاشتاج "اليوم المميز" بأشكال مختلفة سواء بالتعبير عن فضل بعض الأشخاص أو السخرية منه أو الدعاء للآخرين.

تغريدات اليوم المميز

وعلق المغردون: "اليوم المميز وصل بالسلامة أهو.. محدش ناوى يعترفلى بحبه؟"، "بمناسبة هذا التاريخ المميز أتمنى أن تكون كل الطرقات التى أسلكها من اليوم ولآخر حياتى آمنة وصالحة لى.. وأن يرضى الله عنى دائما".

وتابع المغردون: "صباح اليوم المميز للشخص المميز"، "وفى اليوم المميز نحب نقول لنفسى شكرا على الوصول لأحلامك .. رغم عثرات الطريق وخذلان الرفاق وقسوة الحياة"، "جزء جديد من حياتى .. اليوم أنا سارة جديدة"، "و فى اليوم المميز: اللهم فى هذا اليوم المميز أجعلنى أرى شغفى وحلمى يتحقق ويكتسب قلبى فرحة حلمى".