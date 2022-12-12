بمزايا مبهرة.. شاومى تعلن عن مكبر الصوت «Xiaomi Sound Pro»

جدة - نرمين السيد - وأعلنت الشركة المكبر "Xiaomi Sound Pro" خلال حدث كبير، حيث يتميز بتصميم شفاف بالإضافة إلى جودته فى الصوتيات. ويأتى مكبر الصوت بإضاءة تتغير مع الموسيقى، بالإضافة إلى دعمه لبرمجيات احترافية لأجل الحصول على صوت واضح. ويُطرح بميزة دعم الترددات المرتفعة فى الصوتيات عبر woofer كبير يقدم قدرة صوتية 91 ديسيبل، لذا يدعم أعلى جودة في الصوتيات، مع ميزة صوتيات متعددة الإتجاهات بزاوية 360 درجة. ويتوفر المكبر الذكى باللون الأسود، كما يضم "8-ohm" ومدخل 3.5 ملليمتر للسماعات، بالإضافة إلى عدد من الوحدات التى تدعم صوتيات بنطاق ترددى كامل وللصوتيات السلبية.

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