وسط ثعبان وفئران وصراصير.. إلقاء القبض على سيدة بسبب إهمال طفلها

جدة - نرمين السيد - وتفاجأ نواب العمدة مقاطعة سيتروس، بوجود طفل فى منزل بمفرده ومحاطا حوله بأكثر من 300 فأر وحشرات أخرى.

وذهب النواب إلى منزل تلك السيدة التى تدعى "شانون مارى مورجان" لأجل التحقيق فى الشكوى المقدمة ضدها وهى القسوة على الحيوانات وإهمال الأطفال.

وعند وصول النواب لمكان الحادث وجدوا رائحة كريهة نتيجة تراكم الفضلات والقمامة والطعام الفاسد، مما أدى إلى انتشار الذباب والصراصير، وذلك وفقا لما جاء فى صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وعثر النواب على زواحف وقوارض وأقفاص وقطط تطارد الفئران، بالإضافة إلى طفل موجود بغرفة النوم المغطاة بالقمامة والصراصير تتجول حوله.

ورصد النواب تفاصيل المنزل، حيث تفاجئوا بالفئران وهى تتسلق الجدران بحرية والزواحف الصغيرة الموجود بالأقفاص والأحواض المائية بالإضافة إلى ثعبان كبير كان يتجول فى المنزل.

وقالوا للصحيفة إنه كانت واحدة من الغرف موطنا لـ 50 فأر بالإضافة إلى أكثر من 300 فأر يستمتعون بحريتهم فى المنزل، وفى غرفة أخرى كانت موطنا لنمس بقفص ملئ بالبراز وغيره لكلب صغير.

وبسبب إهمال تلك السيدة فى منزلها ودم تربية، تم إلقاء القبض عليها يتم حجزها بسند 26000 دولار، كما يعمل ضباط مراقبة الحيوانات على تطهير المنزل.