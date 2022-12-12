أستاذة طب نفسى توضح لـ«إكسترا نيوز» خطورة الألعاب الإلكترونية على صغار السن

جدة - نرمين السيد - وقالت "الدرديرى"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران، ببرنامج "أحداث الساعة"، المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، إن أولياء الأمور عليهم أن يتنبهوا للألعاب التى يمارسها أطفالهم، والتى تؤدى إلى النمو الوجدانى والعاطفى لهم، ويؤثر عليهم طيلة حياتهم.

وأضافت أستاذ الطب النفسى، أنها تقابل حالات من الصغار وصلوا إلى أعلى مراحل الضرر النفسى بسبب الألعاب التى يمارسونها خاصة العنيفة منها، مشيرة إلى أن بعضها وصل للانتحار، مؤكدة على ضرورة وجود رقابة من الأهالى على أبنائهم.