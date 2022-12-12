توقعات الأبراج اليوم الإثنين 12 ديسمبر 2022.. نصائح مهنية ومفاجآت عاطفية

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج اليوم

الحمل

ادرس قرارتك جيدًا ولا تتسرع، وقدم الاهتمام والدعم لشريك حياتك وأفراد أسرتك.

الثور

اجتهد فى العمل حتى تحقق كل أهدافك ولا تيأس، ولا تثير المشكلات مع شريك حياتك.

الجوزاء

استعيد طاقتك ونشاطك وحافظ على شغفك لتكمل عملك على الوجه المطلوب، واقضى وقتًا لطيفًا مع أسرتك وعائلتك.

السرطان

استفيد من قدراتك وخبراتك واستغل إمكانياتك فى العمل، وتقرب من شريك حياتك وتحدث معه.

الأسد

ركز فى عملك فقط ولا تشتت انتباهك بأمور غير مفيدة، واخرج فى نزهة رفقة شريك حياتك حتى تتحسن حالتك المزاجية.

العذراء

تخلص من الروتين فى العمل وابحث عن تحديات جديدة فيه لتصبح متميزًا، وانصت إلى شريك حياتك وأفراد أسرتك وساندهم.

العقرب

تعلم مهارات جديدة فى عملك واحرص على تحسين مستواك، واحتوى شريك حياتك.

الميزان

تريث وفكر جيدًا وتعامل بهدوء وعقلانية، وحافظ على علاقات طيبة مع الأشخاص المقربين منك.

الجدى

ابذل ما بوسعك لتحسن مكانتك فى عملك ولا تتراجع، ووحافظ على علاقة قوية مع شريك حياتك وقدم له النصائح وخذ بيده.

القوس

اكمل السير نحو أحلامك ولا تسمح لأحد بإيقافك، وافعل أشياء تحبها حتى تتخلص من الضغوطات بعض الشىء.

الحوت

نفذ جميع المهام الموكلة إليك فى العمل على الوجه والأمثل ولا تجعلها تتراكم عليك، وكن بجانب أفراد الأسرة والأقارب وشاركهم خبراتك.

الدلو

حافظ على ما حققته من مكاسب الفترة الماضية واسعى لتحقيق المزيد، واحرص على إنهاء المشكلات التى تواجهك فى المنزل ومع العائلة والأصدقاء.