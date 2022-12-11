مفاجأة.. النساء أفضل من الرجال فى قيادة السيارات (دراسة)

جدة - نرمين السيد - فجرت دراسة حديثة أجراها علماء بجامعة نيوكاسل ببريطانيا، مفاجأة حيث أثبتت أن النساء أكثر مهارة من الرجال فى التحكم فى السيارات ذاتية القيادة، وأكثر قدرة على اتخاذ القرارات السريعة، عكس ما يعتقده معظم الناس.





وأوضحت الدراسة أن النساء أكثر مهارة من الرجال فى قيادة السيارات ذاتية القيادة، وأكثر قدرة على التعامل معها واتخاذ القرارات الصحيحة، مشيرة إلى أن النساء يظهرن رد فعل أسرع، وتحكمًا أكبر فى عجلة القيادة، كم أنهن تفوقن على الرجال فى استعادة السيطرة على السيارة عند الحاجة.

وقالت الدكتورة "شو لى"، أحد المشاركين فى الدراسة، خبيرة أنظمة النقل الذكية بجامعة نيوكاسل، إنه بالرغم من أن النساء لا يدركن فى أحيان كثيرة مدى براعتهن فى القيادة، إلا أن نتائج الدراسة أثبتت أنهن يتحكمن بالسيارة بشكل أفضل قليلًا من الرجال.

وأكدت لى أن الدراسة أجرت تجربتها على 76 شخصًا، منهم 43 رجلًا و33 امرأة، حيث خضعوا لتجارب تحاكى استعادة السيطرة على سيارة من دون سائق بهدف مراقبة أدائهم، كما منح المشاركين 20 ثانية لاستعادة السيطرة على السيارة لتحديد مكانهم وتجنب الاصطدام بسيارة متوقفة، بحسب ما ذكرته إذاعة "مونت كارلو الدولية".

وأظهرت نتائج الدراسة أن النساء كن أكثر استقرارًا وهدوءًا فى اتخاذ القرارات خلال القيادة، كما كن أفضل من الرجال عند استعادة السيطرة على السيارة والقيادة بأنفسهن.