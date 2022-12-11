وأوضحت الدراسة أن النساء أكثر مهارة من الرجال فى قيادة السيارات ذاتية القيادة، وأكثر قدرة على التعامل معها واتخاذ القرارات الصحيحة، مشيرة إلى أن النساء يظهرن رد فعل أسرع، وتحكمًا أكبر فى عجلة القيادة، كم أنهن تفوقن على الرجال فى استعادة السيطرة على السيارة عند الحاجة.
وقالت الدكتورة "شو لى"، أحد المشاركين فى الدراسة، خبيرة أنظمة النقل الذكية بجامعة نيوكاسل، إنه بالرغم من أن النساء لا يدركن فى أحيان كثيرة مدى براعتهن فى القيادة، إلا أن نتائج الدراسة أثبتت أنهن يتحكمن بالسيارة بشكل أفضل قليلًا من الرجال.
وأكدت لى أن الدراسة أجرت تجربتها على 76 شخصًا، منهم 43 رجلًا و33 امرأة، حيث خضعوا لتجارب تحاكى استعادة السيطرة على سيارة من دون سائق بهدف مراقبة أدائهم، كما منح المشاركين 20 ثانية لاستعادة السيطرة على السيارة لتحديد مكانهم وتجنب الاصطدام بسيارة متوقفة، بحسب ما ذكرته إذاعة "مونت كارلو الدولية".
وأظهرت نتائج الدراسة أن النساء كن أكثر استقرارًا وهدوءًا فى اتخاذ القرارات خلال القيادة، كما كن أفضل من الرجال عند استعادة السيطرة على السيارة والقيادة بأنفسهن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مفاجأة.. النساء أفضل من الرجال فى قيادة السيارات (دراسة) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.