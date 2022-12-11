وذكرت إذاعة "صوت أمريكا" على موقعها الإلكترونى، أن الكبسولة القادمة من القمر اصطدمت بالغلاف الجوى للأرض بسرعة 32 ماخ، أو 32 ضعف سرعة الصوت، وتحملت درجات حرارة مرتفعة للغاية بلغت 2760 درجة مئوية، قبل أن تسقط غرب منطقة باجا بولاية كاليفورنيا الأمريكية بالقرب من جزيرة جوادالوبى.
وأشارت الإذاعة إلى أنه سرعان ما تحركت سفينة تابعة للبحرية الأمريكية لاستعادة المركبة الفضائية وركابها، وهم 3 دمى اختبار مزودة بأجهزة لاستشعار الاهتزازات وأجهزة لمراقبة الإشعاع.
وأوضحت الإذاعة أن ناسا كانت تحتاج إلى نجاح تلك الرحلة التجريبية لتثبت تقدمها فى المسار الصحيح لإطلاق رحلة أوريون القادمة حول القمر، والمستهدف إجرائها عام 2024، حيث سيقوم 4 رواد فضاء بالرحلة، وسيتبع ذلك هبوطا على سطح القمر يتسع لشخصين فى وقت مبكر من عام 2025.
جدير بالذكر أن آخر مرة هبط فيها رواد فضاء على سطح القمر كانت قبل 50 عامًا، فى 11 ديسمبر 1972، حيث أمضى يوجين سيرنان وهاريسون شميت من رحلة أبولو 17 ثلاثة أيام فى استكشاف سطح القمر، وهى أطول فترة إقامة على القمر فى عصر رحلات أبولو، وكان هذان الاثنان آخر شخصين من ضمن الـ12 رائد فضاء الذين ساروا على سطح القمر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عودة كبسولة «أوريون» إلى الأرض بعد رحلتها التجريبية حول القمر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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