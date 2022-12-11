شاومى تطلق سماعة Xiaomi Buds 4 بهذا السعر

جدة - نرمين السيد - وتأتى سماعة Xiaomi Buds 4 اللاسلكية بتصميم داخل الأذن يحاكى AirPods فلا تضم رؤوس للسماعة من السيليكون، وتتميز بمعايير IPX54 لمقاومة التعرق.

وتشمل كل جهة من السماعة فتحات للميكروفون، ويمكن التحكم فى السماعة اللاسلكية عبر النقر على جذع السماعة.

وتحتوى السماعة الجديدة من شاومى على محرك ديناميكى مغناطيسى مزدوج من الجرافين، مع تقنية ذكية لإلغاء الضوضاء النشطة، ودعم صوتيات متعددة الإتجاهات بزاوية 360 درجة، كما تنطلق السماعة بنمط شفاف لدعم الاستماع لمحيط المستخدم.

وتتميز السماعة بمعايير Hi-Res فى الصوتيات، وLHDC 5.0 لصوتيات بمستوى يحاكى جودة CD، كما تضم السماعة 3 من الميكروفونات المدمجة مع دعم خفض الضوضاء لصوتيات واضحة فى المكالمات الصوتية، كما تدعم حجب تأثير صوت الرياح.

وتأتى Xiaomi Buds 4 بتصميم مميز بألوان مزدوجة النغمات على أن يأتى الجزء العلوى باللون اللامع، وتنطلق السماعة فى الأسواق بسعر 100 دولار.